Efkan Bekiroğlu'ndan Fenerbahçe'ye harika gol

Haber Merkezi
Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında harika bir gol atıldı.
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, harika bir gole imza attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında taç çizgisi önünde Uğur'dan pası alan Efkan, Fred'le mücadelesini kazanıp çok uzaklardan sert bir şut çıkardı.
Livakovic'in müdahale edemediği top uzak köşeden ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
İLGİLİ HABER Anderson Talisca'dan nefis frikik golü
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış