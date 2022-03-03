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    Efsane futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti

    59 yıldır Beşiktaş’taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 10:08
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    Efsane futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti

    Zonguldak Kilimlispor’da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer'de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi.

    Ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Milli Takım'da gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Rizespor’un ilk teknik direktörü olarak görev yapan 86 yaşındaki Şenol Birol, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

    Efsane futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti #1

    KENDİSİNİ ANLATAN FİLMDE BAŞROL OYNADI

    1958-1959 yılları arasında Sarıyer’de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş’ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan “Şenol Birol Gol” isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

    Efsane futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti #2


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