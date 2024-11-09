DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ortak organizasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası başladı.

Belek turizminin başladığı turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahce, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler takımları katıldı.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Futbolun efsane isimlerini bir araya getiren ve 2015 yılından beri devam eden turnuvada Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, Hakan Yakın, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Erman Kılıç, Mert Korkmaz, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala ve Thomas Helmer gibi Türk ve Alman futbolunun ünlü sporcuları buluştu.

AÇILIŞ MAÇLARIYLA TURNUVA BAŞLADI

Turnuvaya katılan 8 takımın yer aldığı tören öncesi saygı duruşunun ardından Türkiye ve Almanya milli marşları çalındı.

Törenin ardından turnuva başladı. Açılış maçları Antalyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - FC Adler arasında oynandı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı golsüz tamamlanırken, Galatasaray - FC Adler maçı ise 1-1 sona erdi.

YILMAZ VURAL, FENERBAHÇE'NİN ANTRENÖRÜ OLDU

Turnuvada Fenerbahçe takımının teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, şunları söyledi:

Çok anlamlı olan turnuva Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alman Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla devam ediyor ve bugün 9'uncusu düzenleniyor. Bu turnuva sayesinde Türk - Alman dostluğu daha da güçlendiriliyor. Bu turnuvanın yakın zamanda kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Christoph Daum'un anısına düzenliyoruz. Turnuvayı düzenleyenlere ve emeğime geçen herkese teşekkür ediyorum.

CHRISTOPH DAUM UNUTULMADI

Öte yandan turnuva öncesinde bir süre önce kaybettiğimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsanesi Alman teknik olarak Christoph Daum için de sinevizyon gösterisi sunuldu.