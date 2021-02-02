Egemen Korkmaz 4 maç ceza aldı

PFDK, Süper Kupa finalinde kavga eden Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'a 4'er maç ceza verdi.

Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Kupa finalinin sonuna doğru iki yedek kulübesi arasında tartışma çıkmış ve oyun bir süre durmuştu.

4'ER MAÇ CEZA

Yaşanan kargaşa sonunda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Başakşehir idarecisi Murat Yaman kırmızı kart görmüştü.

PFDK, her iki isme de 4'er maç men cezası verdi.