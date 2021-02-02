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- Egemen Korkmaz 4 maç ceza aldı
Egemen Korkmaz 4 maç ceza aldı
PFDK, Süper Kupa finalinde kavga eden Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'a 4'er maç ceza verdi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 17:34
- Güncelleme : 02.02.2021 - 17:47
Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Kupa finalinin sonuna doğru iki yedek kulübesi arasında tartışma çıkmış ve oyun bir süre durmuştu.
4'ER MAÇ CEZA
Yaşanan kargaşa sonunda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Başakşehir idarecisi Murat Yaman kırmızı kart görmüştü.
PFDK, her iki isme de 4'er maç men cezası verdi.