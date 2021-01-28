Egemen Korkmaz ile Okan Buruk kapıştı

Süper Kupa finalinin son dakikalarında, Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ile Başakşehir'in hocası Okan Buruk arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

Trabzonspor, Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir olay ise mücadelenin 13 dakika uzamasına neden oldu.

Trabzonspor'un ikinci golünün ardından Başakşehir cephesi pozisyon başlangıcında faul yapıldığı için itirazda bulundu. Bu esnada Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, rakip kulübeye doğru giderek bir şeyler söyledi. Buruk'a, bordo-mavili ekibin antrenörü Egemen Korkmaz çok sert tepki verdi.

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Korkmaz'ın, kendisini sakinleştirmek için gelen rakip takım yetkililerine yumruk atmaya kalktığı gözlendi. Abdullah Avcı sahaya girip, oyuncularını olay yerinden uzaklaştırmak için çaba sarf etti.

KORKMAZ VE YAMAN'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Bu esnada yaşananları izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 7 dakika süren olayın bitişinin ardından Egemen Korkmaz ile Başakşehir'in idari menajeri Murat Yaman'ı oyundan ihraç etti.

13 dakika uzatma verilen karşılaşmanın bitiminde ise Okan Buruk'un başta Abdullah Avcı olmak üzere Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik ettiği görüldü.