Egemen Korkmaz: İnsanın yüzüne tekme atıldığını görünce reaksiyon gösterdim Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaptı. Korkmaz, "Güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Yaşananlarla alakalı bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"Reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim"

Yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirten Korkmaz, şunları dedi:

Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir. Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim.

"Kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar"

Algı çalışmalarının yapıldığını belirten Egemen Korkmaz, şu sözleri sarf etti:

Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Aynı isimler yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar.

"Durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur"

Egemen Korkmaz, ayrıca şu ifadeleri kullandı: