Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

İlk yarı sonucu: E.Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

41' Gol... Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe (Lammers)

28' Tempo bu anlarda bir nebze düştü. Oyun ofsayt bayrakları ve faul düdükleri nedeniyle çok sık durmaya başladı.

21' Sağ kanattan Valencia'nın ortaya çevirdiği top Frankfurt savunmasından sekti. Devamında Mert Hakan ceza sahası dışından ayağının üstüyle vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

10' Gooooooool... Eintracht Frankfurt 0-1 Fenerbahçe (Mesut Özil)

1' Frankfurt'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Gustavo'nun derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok müsait durumda yaptığı vuruşta Trapp üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor.

Deutsche Bank Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.

Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa, Sow, Jakic, Kamada, Lammers, Kostic, Borre

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi