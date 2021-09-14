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Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının hakemi Maurizio Mariani oldu. Galatasaray-Lazio maçının hakemi ise Matej Jug olarak duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 11:43
- Güncelleme : 14.09.2021 - 12:30
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
GALATASARAY'A SLOVEN HAKEM
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Lazio'yu ağırlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.
FENERBAHÇE MAÇINA MARIANI
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Bu karşılaşmayı ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.