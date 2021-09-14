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Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının hakemi Maurizio Mariani oldu. Galatasaray-Lazio maçının hakemi ise Matej Jug olarak duyuruldu.