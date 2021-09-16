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Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 20:36
- Güncelleme : 16.09.2021 - 20:44
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Mariani'nin yardımcılığını, aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa, Sow, Jakic, Kamada, Lammers, Kostic, Borre
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi