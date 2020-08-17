Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe ile anlaştı

Bir süredir beIN Sports'ta yorumculuk yapan Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başladı.

Uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) forması giyen Ekrem Ekşioğlu, 2014 yılında aktif futbol hayatını noktalamıştı.

Daha sonra yayıncı kuruluş beIN Sports'ta işe başlayan eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.

Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başladığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

42 yaşındaki futbol adamı, "Türkiye’nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum. Ali Koç ve yöneticilerimize teşekkürler." dedi.