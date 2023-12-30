Ekrem İmamoğlu: İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.
Suudi yetkililer ve iki kulüp arasındaki anlaşmazlıklar sonucu ertelenen maçın ardından siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"Bayrağını al, Beşiktaş'a gel"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bayrağını al, Beşiktaş'a gel.
İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum."
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