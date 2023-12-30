Ekrem İmamoğlu: İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum Sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrıda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerinin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Suudi yetkililer ve iki kulüp arasındaki anlaşmazlıklar sonucu ertelenen maçın ardından siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Bayrağını al, Beşiktaş'a gel"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: