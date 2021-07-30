Ekuban ayrılmak istiyor

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, ayrılmak istediğini yeniden yönetime bildirdi.

Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Ekuban hakkında çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Karadeniz basınında yer alan haberlere göre; son yapılan antrenman sonrası yönetimle bir görüşme yapan Ganalı futbolcu Genoa'ya transfer olmak istediğini söyledi.

2.5 milyon euro kazanmak isteyen bordo-mavililerin Ekuban'ın bu tavırlarından dolayı Genoa karşısında elinin zayıfladığı kaydedilse de geri adım atılmayacak.

TEKLİFİ DÜZELTİN DENİLECEK

2.1 milyon euroluk teklifi reddedecek olan bordo-mavililer Genoa'dan daha iyi bir teklif isteyecek.

Kampın ilk dönemlerinde yer almayan Ekuban, İtalyan ekibinin transfer kotası yüzünden anlaşma sağlayamamış ve Trabzon'a dönmüştü.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 32 maçta 10 gol 4 asist kaydetmişti.