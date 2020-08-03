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- Ekuban'a Al Hilal kancası
Ekuban'a Al Hilal kancası
- Haber Merkezi
- 03.08.2020 - 13:09
- Güncelleme : 03.08.2020 - 13:09
Süper Lig'de bu sezon bitime bir hafta kalaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren ancak zafere ulaşamayan Trabzonspor'da, gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri de Caleb Ekuban olmuştu.
Bordo-mavililerin Ganalı yıldızına, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği belirtildi.
4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERDİLER
Gana basınında yer alan haberlere göre; bir süredir Ekuban'ı takip eden Al Hilal'in, 26 yaşındaki forvet için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu için ise, 6 milyon euro kar elde etmek istediği ve Ekuban'a 7 milyon euroluk fiyat belirlediği ifade edildi.
Haberde, iki kulüp arasında fiyatla ilgili görüşmelerin devam edeceği de kaydedildi.
34 MAÇA ÇIKTI
Ekuban, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atıp, 11 asist yaptı.