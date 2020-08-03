Ekuban'a Al Hilal kancası

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban için 4 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon bitime bir hafta kalaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren ancak zafere ulaşamayan Trabzonspor'da, gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri de Caleb Ekuban olmuştu.

Bordo-mavililerin Ganalı yıldızına, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği belirtildi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERDİLER

Gana basınında yer alan haberlere göre; bir süredir Ekuban'ı takip eden Al Hilal'in, 26 yaşındaki forvet için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu için ise, 6 milyon euro kar elde etmek istediği ve Ekuban'a 7 milyon euroluk fiyat belirlediği ifade edildi.

Haberde, iki kulüp arasında fiyatla ilgili görüşmelerin devam edeceği de kaydedildi.





34 MAÇA ÇIKTI

Ekuban, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atıp, 11 asist yaptı.