Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.54
-2.69%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif

    Başakşehir maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Ekuban'ın son yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tecrübeli futbolcu ev izolasyonuna alındı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 16:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif

    Trabzonspor bir süredir hastalığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    ÜÇÜNCÜ TEST POZİTİF

    Bordo-mavili takım yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

    Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

    17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    Başakşehir maçında da rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Ekuban, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

    Ekuban ın koronavirüs testi pozitif #1

    ODA ARKADAŞI MENSAH

    Geçtiğimiz günlerde Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra yapılan rutin testlerde pozitif bulguya rastlanan Beşiktaşlı Bernard Mensah, Ekuban'ın milli takımda oda arkadaşıydı.

    Bu sebeple Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu da protokoller nedeniyle bir süredir karantinadaydı.

    Ekuban ın koronavirüs testi pozitif #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir