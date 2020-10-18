Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif

Başakşehir maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Ekuban'ın son yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tecrübeli futbolcu ev izolasyonuna alındı.

Trabzonspor bir süredir hastalığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ TEST POZİTİF

Bordo-mavili takım yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir maçında da rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Ekuban, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

ODA ARKADAŞI MENSAH

Geçtiğimiz günlerde Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra yapılan rutin testlerde pozitif bulguya rastlanan Beşiktaşlı Bernard Mensah, Ekuban'ın milli takımda oda arkadaşıydı.

Bu sebeple Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu da protokoller nedeniyle bir süredir karantinadaydı.



