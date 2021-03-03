Ekuban'ın performansı tartışma konusu

Trabzonspor'da Nwakaeme ile birlikte takımın önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ekuban son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın ve yönetimin tepkisini çekiyor.

Sezon içerisinden Trabzonspor'un en etkili isimlerinden birisi olan ancak devre arası transfer döneminde yeni futbolcuların takıma katılmasıyla performansı düşüşe geçen Ekuban, bordo-mavili takımda tartışılan isimlerden biri oldu.

ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

Bakasetas'ın gelmesiyle kendisine sağ açıkta yer bulan Ekuban hem saha içi performansı hem de skor katkısıyla sınıfı geçemezken sahadaki hal ve hareketleri de tepki topluyor.

Trabzonspor'dan yılda 750 bin euro kazanan Ganalı futbolcunun zam isteğinin gerçekleşmemesinin performansının düşmesindeki en büyük etken olduğu öğrenildi.

SON 6 MAÇTA GOLÜ YOK

Ekuban bu sezon ligde 6 gol 3 asistle takımına katkı sağlasa da son 6 maçta gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.