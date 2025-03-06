Ekvador kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Segundo Castillo'nun şıklığı

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Ekvador kulübü Barcelona, Libertadores Kupası'nda Brezilya ekibi Corinthians ile karşılaştı.

Mücadele Ekvador kulübü Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada oynanan futboldan çok teknik direktör Segundo Castillo'nun kıyafeti gündem oldu.

Castillo'nun damatlığa benzer bir takım elbise tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"DÜĞÜNE Mİ GELDİN HOCAM?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye kısa sürede yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcılar Castillo için, 'Düğüne mi geldin hocam?', 'Damadın sağdıcı gibi takılmış kenarda', 'Ekvadorlu Bülent Uygun' yorumları yapıldı.

İşte Castillo'nun saha kenarındaki şıklığı...