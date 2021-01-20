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    El Kabir, BB Erzurumspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:40
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    El Kabir, BB Erzurumspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı.

    RESMEN DUYURULDU

    Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir'in transfer edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

    32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.

    El Kabir, BB Erzurumspor da #1

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