Elan Ricardo'dan iddialı şampiyonluk sözleri

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, imzasının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuşan Elan Ricardo, Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiğini ve şampiyonluklar için geldiğini açıkladı.

İşte Elan Ricardo'nun açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'I HEMEN KABUL ETTİM"

Beşiktaş'tan teklif aldığında neler hissettin?

Benim için de sürpriz oldu. Çünkü çok hızlı gelişen bir teklifti. Ama yine de bu harika haberi duyar duymaz, ikinci kez düşünmeden olabilecek en hızlı şekilde buraya geldim.

Beşiktaş'ı tercih etme sebebin nedir?

Çünkü çok büyük bir kulüp. Küçüklüğümden beri de bildiğim bir yer ve daha önce de söylediğim gibi, bana bu teklifin Beşiktaş'tan geldiğini söyledikleri an gelmek için ikinci kez düşünmedim. Buraya zaferler kazanmaya geldim.

Daha önce Türkiye'de oynayan oyuncularla konuştun mu?

Açıkçası bunu yapabilecek fırsatım olmadı. Ama biliyorum ki bu lig çok rekabetçi, çünkü ligde çok büyük takımlar da var.

Kendini nasıl bir oyuncu olarak tanımlarsın? Hangi özelliklerin Beşiktaş'a katkı yapacak?

Kendini oyuna adamış, tutkulu, güçlü ayakları iyi olan, orta saha mesafelerinden iyi şut çeken bir futbolcuyum. Bu özelliklerle takıma katkı sağlayabilirim.

Sahada kendini en rahat hissettiğin yer neresi?

Öne çıkan 6 numara gibi oynamayı seviyorum. Bir başka deyişle, hemen hemen 8 numara pozisyonu da diyebiliriz. İkisinin karışımı.

İdolün kim?

Wilmar Barrios.

Ole Gunnar Solskjaer ile çalışacak olmak, sana neler hissettiriyor?

Hocamızla çalışmak benim için bir gurur. Çünkü kendisi çok iyi bir futbolcuydu ve harika da bir teknik direktör. Hem bana çok yardımcı olacağını, hem de bir profesyonel ve insan olarak gelişimime yardım edeceğini düşünüyorum. Ve ben neye ihtiyacı olursa, onu karşılamak için buradayım. Elimden geldiğince, her zaman hizmete hazırım.

"HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM"

İmzayı attığımdan beri her zaman kazanma ve hep kazanma, uğruna oynadığımız her şeyde şampiyon olma mantalitesi ile buradayım. Benim için bireyselden ziyade, takım için en iyisini yapmak önemlidir, ki daha sonra toplayabileceğimiz meyveleri toplayabilelim.

Bildiğin Türkçe kelime var mı?

Siyah ve beyaz.

Kaç numaralı formayı giyeceksin?

77 numaryaı giyeceğim, çünkü oynamaya başladığımdan beri hep aynı numarayı giydim. Bu da 17 numaraydı. Ama şu an bu numarayı başka bir arkadşaım taşıyor. Ve bu duruma saygı duyuyorum. Bu durumda da 77'yi giyiyiorum çünkü bence çok güzel bir numara.

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