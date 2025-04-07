Elazığlı taraftardan şampiyonluk duası

İHA

Saha içinde veya saha dışında öyle anlar yaşanıyor ki zaman zaman gülüp, zaman zaman duygusallaşabiliyoruz.

Futbolun görkemi bize farklı duygular yaşatırken taraftarlar da oyunu güzelleştiren en önemli faktörlerden biri.

İşte güldüren durumlara yaşanan son örnek, Elazığ'da meydana geldi.

ETTİĞİ DUAYLA TAKIMINA GÜÇ VERDİ: SEN BU GARİBAN TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜR YARABBİ...

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında konuk ettiği Serik Belediyespor’u 3-1 yenerek zirve takibine devam etti.

Maçı Elazığspor tribünlerinden takip eden bir taraftar, ettiği dualarla takımına güç verdi.

Gelen atakları 'Kalecimizin sağ salim kurtarmasını nasip eyle Yarabbi' diyen taraftarı duasında, "Bu şehrimizin Elazığspor’dan başka bir şeyi kalmadı, sen bu gariban taraftarlarımızın yüzünü güldür Yarabbi, bize sağ salim şampiyon olmayı nasip ve müyesser eyle Yarabbi" dedi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Diğer taraftarlar da duaya "amin" diyerek eşlik etti.

Kulüp resmi sayfasından paylaşılan görüntü büyük beğeni aldı.