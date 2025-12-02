Elazığspor'da Sarıgül dönemi sona erdi

- Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi sona erdi.
- 14. haftada Bucaspor 1928'e karşı alınan mağlubiyet sonrası Sarıgül, istifa sinyalleri vermişti.
- Akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifa kararını bildirdi ve yollar ayrıldı.
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi sona erdi.
SARIGÜL İLE YOLLAR AYRILDI
Elazığspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası 7. haftada Karacabey Belediyespor maçıyla göreve başlayan Mustafa Sarıgül, 14. haftada iç sahada oynanan Bucaspor 1928 yenilgisi sonrası basın toplantısında istifa edeceğinin sinyallerini vermişti.
Akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifa kararını bildiren Sarıgül ile yollar ayrıldı.