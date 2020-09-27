Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaptırdığı transferler ve PAOK, Rio Ave ve Konyaspor maçlarındaki oyuncu değişiklikleriyle sınıfta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

90 dakika boyunca hücumda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, savunmada yaptığı skandal hatalar yüzünden farklı mağlup oldu.

SERGEN YALÇIN SINIFTA KALDI

Anadolu takımlarından yaptırdığı transferler nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK, Rio Ave ve Konyaspor maçlarındaki oyuncu değişiklikleriyle de sınıfta kaldı.

Öte yandan Yalçın'ın daha önce uyurken çekilen bir fotoğrafı, sosyal medyada "Konyaspor ataklarını savuşturuyor" esprisiyle binlerce kez paylaşıldı.

Eleştirilerin hedefindeki isim Sergen Yalçın VİDEO

"SORUMLU BENİM"

Genç çalıştırıcı maç sonunda yaptığı açıklamada tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade ederek taraftarlardan özür diledi. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde: "Özür diliyoruz. Sorumlu benim telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ağır bir mağlubiyet oldu. Tek sorumlu benim. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsam sahanın içine gireceğim, oyunculara gireceğim."