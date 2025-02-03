Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum

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Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun golüyle kazandı.

Sarı-kırmızılılar puanını 57 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Galatasaraylı Elias Jelert, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Elias Jelert, şu sözleri sarf etti:

İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik. Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim.

"GALATASARAY'DA OLMAYI SEVİYORUM"

Jelert ayrıca şunları dedi: