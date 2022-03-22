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    Elif Elmas devleri peşine taktı

    Elif Elmas devleri peşine taktı

    Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Elif Elmas, Napoli'de gösterdiği performansla birçok önemli ekibin dikkatini çekti. Tecrübeli futbolcunun transferi için Milan ve Inter yarışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:06
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    Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Elif Elmas, Napoli'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Serie A devinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı.

    İtalyan basınında yer alan habere göre iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, Elmas'ı takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella'nın veliahtı olarak görüyor.

    Elif Elmas devleri peşine taktı #1

    EN AZ 35 MİLYON EURO İSTENİYOR

    Milan'da da orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncunun takımdan ayrılması halinde Elmas, buraya eklenebilir.

    Napoli'nin Elmas'ı kolay kolay satmayacağının altı çizilirken, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in 35 milyon euronun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeyeceği iddia edildi.

    2019 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de 119 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, toplamda 10 gol atıp 8 de asist yaptı.

    Elif Elmas devleri peşine taktı #2

    PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

    Kuzey Makedonyalı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Napoli, Elmas'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye 16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

    FENERBAHÇE AZAMİ 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

    Fanatik'te yer alan habere göre; anlaşma şartlarında Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı bulunuyor.

    Fakat bu, üst sınırıyla değişken bir tutar değil. Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak  en fazla 1 milyon 500 bin euro bonus alma imkanı bulunuyor.

    Elif Elmas devleri peşine taktı #3


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