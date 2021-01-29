Elif Elmas: Fenerbahçe'yi çok özledim

Kariyerini İtalya'nın Napoli takımında sürdüren Elif Elmas, eski takımı Fenerbahçe'yi çok özlediğini ve günün birinde taraftarlarla yeniden buluşmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in Twitch yayınına konuk oldu.

"GELSEM DE OYNAYAMAM"

Yayında taraftarların 'Come to Fenerbahçe' yorumlarına yanıt veren Elmas, "Nereye geleyim Allah aşkına onların kadrosunda gelsem de oynayamayacağım. Fenerbahçe'yi çok özledim inşallah beraber yine görüşürüz." dedi.