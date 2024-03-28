Elif Elmas: Orucumu futbol için bırakmam Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Almanya ekibi RB Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Elif Elmas, Fatih Terim'in kendisini milli takıma almak istediğini söyledi.

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Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın hazırlık maçları için geldiği Antalya'da açıklamalarda bulunan Elif Elmas, Türkiye ile gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını dile getirdi.

Türkiye'de tüm derbilerin zor geçtiğini vurgulayan Elmas, Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile milli takım kampında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kritiğini yaptığını anlattı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem ligdeki ilk maçında Trabzonspor'a karşı forma giydiğini hatırlatan Elif Elmas, şunları söyledi:

Oradaki ateşli atmosferi gördüm. Bardhi de şimdi bana, 'Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bu nasıl olur Elif?' dedi. Tabii Türkiye'de ben de böyle olaylı bir maçın içinde yer almıştım. 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jailson önümde Belhanda'ya tokat atmıştı. Bir anda saha karıştı, herkes birbirine girdi. Ben de o zamanlar Bardhi gibi çok şaşırmıştım. Tabii böyle olayların futbolda yaşanmaması lazım.

"Fatih Terim beni Türkiye Milli Takımı'na istedi"

Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde kendisine Türk Milli Takımı için teklif ulaştığını açıklayan Elmas, şöyle devam etti:

Üsküp'te 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile 0-0 biten bir maçı vardı. Öncesinde Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı. Ben de o zaman Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldım. Daha sonra 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildim. 11 Haziran'da ise ilk kez Kuzey Makedonya A Milli Takımı formasını giydim. Bu süreçte eğer Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etmeseydim, iki sene yurt dışında oynayamama gibi bir ceza söz konusuydu. Zaten böyle bir karar vermek gerçekten zordu. Doğduğum ülke Kuzey Makedonya'yı tercih ettim.

"Arda Güler fiziğini geliştirmeli"

Arda Güler'i Fenerbahçe'de oynarken takip ettiğini dile getiren genç yıldız, Real Madridli futbolcu için, "İyi topçu. İyi tekniği ve futbol vizyonu var. Bence biraz kendisini fiziksel olarak geliştirmesi lazım. Onu da Real Madrid'de yapacağını düşünüyorum. Ona tek tavsiyem, üst seviyelerde olan futbolculardan bir şeyler öğrenmesi. Panik yapmasın. Kendisi daha çok genç. Adım adım gitmesi lazım. Eğer bunları yaparsa, kesinlikle Arda Güler en iyi Türk futbolcusu olabilir." şeklinde görüş belirtti.

"Oruçla futbolculuğu karıştırmam"

Antalya'daki hazırlık maçlarının Ramazan ayına denk gelmesine değinen Elif Elmas, çocukluğundan itibaren oruç tuttuğunu ve bunun futbolculuk hayatını etkilemediğini anlatırken, "Hiçbir zaman oruçla futbolculuğu karıştırmadım. Çünkü oruç benim için bambaşka bir ibadet. Müslümanım ve her zaman, her şartta orucumu tutarım. Benim için ilk başta ailem ve dini değerlerim, sonra ise futbol gelir." açıklamasını yaptı.

"İtalyan futbolu, Türk futboluna göre daha kaliteli"

Ocak 2024'te Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Elmas, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduğunda kendisinin üst seviyeye geldiğini sandığını ancak İtalya'da farklı bir durum yaşadığını kaydetti.

Transferini o dönem Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'nin istediğine dikkati çeken Elmas, "Ancelotti ile bayağı bir çalıştım, eksik yönlerimi gördüm. İtalyan futbolu Türk futboluna göre daha çok taktiksel. Türkiye'de daha çok açık futbol oynanıyor. Sertlik olarak iki ülke futbolu da aynı. Ancak İtalyan futbolu Türk futboluna göre daha kaliteli. Çünkü daha büyük takımlar mücadele ediyor. Serie A'nın kalite üstünlüğü var ve taktiksel anlamda daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye taraftar bakımından eşsiz"

İtalya'daki tribünlerin ise Türkiye ile mukayese edilemeyeceğini belirten Kuzey Makedonyalı futbolcu, "Türkiye'deki kadar ateşli bir taraftar görmedim. Şampiyonlar Ligi'nde, büyük maçlarda da oynadım ama Türkiye'deki futbol coşkusuna başka bir yerde şahit olmadım. Türkiye taraftar konusunda başka bir seviyede." diye konuştu.

"İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur"

Son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Elif Elmas, şunu söyledi: