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    Elmander, Florya'yı ziyaret etti

    Galatasaray'da kısa süre futbol oynamasına rağmen taraftarın gönlünde taht kuran Johan Elmander Lazio maçının ardından bu kez Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 13:11
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    Elmander, Florya'yı ziyaret etti

    2011 ve 2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen ancak kısa süre takımda kalmasına rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen Johan Elmander Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

    2 sezonda sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan 40 yaşındaki Elmander, tesislerde eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

    LAZIO MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞTİ

    Danimarkalı Nelsson bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta ayrıca Elmander'in takım arkadaşı Muslera da yer aldı.

    Johan Elmandar Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yendiği karşılaşmada da tribünde yerini almıştı.

    Elmander, Florya yı ziyaret etti #1

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