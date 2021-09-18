Haberler

Futbol Haberleri

Elmander, Florya'yı ziyaret etti

Elmander, Florya'yı ziyaret etti

Galatasaray'da kısa süre futbol oynamasına rağmen taraftarın gönlünde taht kuran Johan Elmander Lazio maçının ardından bu kez Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.