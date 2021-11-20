Elmander: Galatasaray derbiyi kazancak

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Johan Elmander, derbiyi Galatasaray'ın kazanacağını söyledi.

Süper Lig’in 13. Haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander, GSTV'de Fenerbahçe derbisi, Fatih Terim ve sarı - kırmızılı formayla geçirdiği yıllarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsveçli oyuncu açıklamalarında, “Derbiler her zaman zordur. Tabii ki dualarım Galatasaray'ın kazanması için.

“BENCE GALATASARAY KAZANACAK”

Her zaman için önemli bir maç. Bence Galatasaray kazanacak. Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır.

Galatasaray, yıllarca her daim iyi oyuncularla oldu. Ben de o futbolcularla oynadım. Onların arasında yer almak çok güzel.





“FATİH TERİM BİR KRAL”

Fatih Terim çok güçlü bir koç. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Fatih Terim bir kral.

İlk Fenerbahçe derbimde attığım gol benim için çok önemliydi. Transfer olduğum zamandan önceki sezon Galatasaray, sezonu 8. sırada tamamlamıştı ve bizden beklenti büyüktü. O maçı domine edip, 3-1 kazanmıştık. Rakibe fırsat tanımamıştık.” ifadelerini kullandı.