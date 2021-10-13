Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Johan Elmander, Fatih Terim'le ilgili, "Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam" ifadelerini kullandı.

2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen Johan Elmander, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yer tutmuştu.

Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden İsveçli oyuncu, TRT Spor'a konuşutu.

Elmander açıklamalarında, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor.

Elmander'den Fatih Terim'e övgü İZLE



"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK ADAM"

Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam.





"SAKATLANIP OYNADIĞIM ÇOK MAÇ VAR"

Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman yüzde 100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." ifadelerini kullandı.

2011-2013 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Elmander, çıktığı 61 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.