Petrol
101.41
-4.47%
Euro
15.86
-0.40%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
910.22
-0.60%
Borsa
2465
-0.29%
Bitcoin
573.080
-2.83%
BTXN Coin
21.00
-17.90%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Elneny'den transfer açıklaması

    Arsenal forması giyen Mohamed Elneny transfer açıklamasında bulundu ve geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
    • 25.04.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elneny'den transfer açıklaması

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'den transfer açıklaması geldi.

    "6 yıldır bu kulüpteyim." diyen Mohamed Elneny, "Burası benim ailem. Arsenal benimle devam etmek isterse son ana kadar bu kulüp için her şeyimi vereceğim.

    "11'e girmek için elimden geleni yapacağım"

    Kimin oynayacağına ben karar veremem ama Arteta'nın beni 11'e alması için elimden geleni yapacağım." dedi.

    Mohamed Elneny'nin adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu.


    İlginizi Çekebilir

    Esat Karlıdağ soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulundu
    Yaşam

    Esat Karlıdağ soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulundu

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Cübbeli Ahmet Hoca, iftar sonrasında cinsel ilişkinin sırasını açıkladı
    Gündem

    Cübbeli Ahmet Hoca, iftar sonrasında cinsel ilişkinin sırasını açıkladı

    Görüş Bildir