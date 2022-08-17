Petrol
92.38
0.04%
Euro
18.2681
0.12%
Dolar
17.9518
0.21%
Altın
1.025
0.33%
Borsa
2913
0.00%
Bitcoin
434.213
-0.31%
BTXN Coin
6.09
-2.24%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Elon Musk: Manchester United'ı satın alıyorum

    Elon Musk: Manchester United'ı satın alıyorum

    Her tweet'i olay olan Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyurdu.
    • 17.08.2022 - 05:27
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 05:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, yeni bir tweet'i ile gündemde.

    Sosyal medya platformu Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçen Musk, bu kez de gözünü bir futbol kulübüne dikti.

    "Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim"

    Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyuran bir paylaşımda bulundu.

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim."

    Elon Musk: Manchester United ı satın alıyorum #1

    Elon Musk: Manchester United ı satın alıyorum #2

    Elon Musk: Manchester United ı satın alıyorum #3


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu
    Futbol

    Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Rusya, kendi uzay istasyonunu kuracak
    Teknoloji

    Rusya, kendi uzay istasyonunu kuracak

    Görüş Bildir