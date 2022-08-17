Elon Musk: Manchester United'ı satın alıyorum

Her tweet'i olay olan Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyurdu.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, yeni bir tweet'i ile gündemde.

Sosyal medya platformu Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçen Musk, bu kez de gözünü bir futbol kulübüne dikti.

"Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim"

Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyuran bir paylaşımda bulundu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim."