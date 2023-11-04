Elvir Baliç: Galatasaray yürüyerek maç kazanıyor Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçı Elvir Baliç değerlendirdi. İşte o açıklama...

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Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor ekranlarında maçı yorumlayan Elvir Baliç, Galatasaray'ın çok fazla efor sarf etmeden maçları kazandıklarını belirterek, "Galatasaray, maçlarını yürüyerek kazanıyor." dedi.

"Heyecanı düşürüyor"

Eski futbolcu ve yorumcu Baliç, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip olan Anadolu kulüplerini de eleştirdi.

Takımların, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda galibiyete inanmadıklarını söyleyen Baliç, bu durumun mücadelelerdeki seyir zevkini ve heyecanı düşürdüğünü belirtti.