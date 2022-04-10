Eski futbolcu Elvir Balic katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'yle hiçbir takımı kıyaslamam. Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe. Bunu sadece ben değil Galatasaray'dan gelenler de söylüyor." dedi.

Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Elvir Balic, NTV'de katıldığı 'Kırılma Anı' isimli programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Balic Türkiye'nin en büyük kulübünün Fenerbahçe olduğunu söyledi. Bosna-Hersekli oyuncu açıklamasında, "Bursaspor benim için hep ayrı bir yerde kalacak ama büyük takım olarak tabii ki Fenerbahçe yani. Fenerbahçe'yle hiçbir takımı kıyaslamam.

Elvir Balic: Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe İZLE





"Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe"

Bence Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe. Bunu sadece ben değil Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelen de aynı şeyi söylüyor ama bu konular hassas olduğu için kimse net bir şey söyleyemiyor.

Gerçekten Fenerbahçe camiası bambaşka bir camia. Bunu gerçekten içten söylüyorum yani. İkisi de büyük takım ama Galatasaray biraz daha rahat bir camia Fenerbahçe öyle değil. Hatta Ali Şen'in bir açıklaması var, 'Fenerbahçe'nin oyuncusu en iyi arabaya binecek, en iyi kızlarla çıkacak' diye... Gerçekten öyledir yani Fenerbahçe'nin havası başkadır. O yüzden gerçekten Türkiye'nin en büyük takımı." ifadelerini kullandı.