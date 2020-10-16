Emiliano Sala'nın uçak kazasının sorumlusu belli oldu

Nantes'tan Cardiff'e transfer olurken yaptığı seyahat sırasında uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın soruşturmasında, sorumlu kişinin adı yayınlandı.

Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın trajik uçak kazasındaki ölümünün ardından gerçekleşen soruşturmada, İngiliz Sivil Havacılık İdaresi kazaya sebep olan kişiyle ilgili isim açıkladı.

DAVID HENDERSON SUÇLU İLAN EDİLDİ

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uçağı aslında uçurması gereken kişi olan David Henderson isimli pilotun suçlu ilan edildiği belirtildi.

Yapılan soruşturma neticesinde olay günü kendisinin yerine David Ibbotson isimli pilotu uçağın başına geçiren Henderson'un, bu hareketi "ihmakal bir tavırla hareket ederek sivil havacılığa ait bir uçağın ticari amaçla kullanılması" olarak değerlendirildi.

Olay günü David Henderson isimli pilotun, Sala'nın içinde olduğu uçak için David Ibbotson isimli pilota görev değişikliği teklifi yaparak "Nantes'da bir hafta sonu geçirmek ister misin?" sözlerini kullandığı ortaya çıktı.

PİLOTUN CESEDİ BULUNAMADI

Konunun en trajik kısmı, Henderson'un yerine geçen Ibbotsun'un gece uçak uçurma yetkisinin olmadığının sonradan ortaya çıkması oldu.

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı taşıyan uçakta pilot dışında mürettebat olmadığı, 8 Şubat'ta Sala'nın cesedi bulunmuştu ancak pilot David Ibbotson'un cansız bedenine hala rastlanamadı.