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    Emiliano Viviano: İzlanda'da mı oynuyorum

    Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, 3-0'lık Kayserispor galibiyetini değerlendirdi. Viviano, Olimpiyat Stadı'ndaki hava şartları için de konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 09:08
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    Emiliano Viviano: İzlanda'da mı oynuyorum

    Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u mağlup eden Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano, karşılaşması sonrası konuştu.

    İtalyan eldiven, "İzlanda'da mı oynamak için sözleşme imzaladım, yoksa Türkiye'de mi? İşin şaka boyutu, bu sene gerçekten soğuk yaşadığımız maçlar oldu. Bundan önceki kadar soğuk değildi, bundan önceki maçta daha çok üşümüştük. Çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Milli maçlar öncesinde böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tatile çıkıp, yine en iyisiyle geri dönmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Emiliano Viviano: İzlanda da mı oynuyorum #1

    "HEDEFİMİZDE 3 PUAN VARDI"

    Öte yandan Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Jimmy Durmaz ise, şu anda Türkiye'nin ülkesi İsveç'ten daha soğuk olduğunu belirterek, "Çok iyi bir maç oynadık. Hava gerçekten çok soğuk. Sanki İsveç'e gittim, oynadım. Hedefimizde 3 puan vardı ve aldık, devam ediyoruz." diye konuştu.

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