Emiliano Viviano'dan Olimpiyat Stadı sözleri

Fatih Karagümrük'ün başarılı eldiveni Emiliano Viviano, geçen hafta soğuktan titrediği Olimpiyat Stadı'nın İzlanda'dan soğuk olduğunu söyledi.

Karagümrük'ün İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında üşüyen görüntüsü hafızalara kazınan Viviano, Olimpiyat Stadı için “İzlanda'da, Faroe Adaları'nda ve Estonya'da maça çıktım ama böyle bir soğuk görmedim.” dedi ve sobayla poz vererek, maçlarda soba kullanmanın iyi olabileceğini ifade etti.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜŞÜDÜK"

Konyaspor ile oynanan ve 5-4 kazanılan Türkiye Kupası karşılaşmasında, soğuktan titrediği görüntüler hatırlatılan Emiliano Viviano, bu anlarda taraftarların kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek “Taraftarlarla aramızda benim ve takımın çok büyük ve güzel bir bağ var. Son maçta beni daha fazla desteklediler çünkü saha şartları gerçekten zordu. İkinci yarıda ismime tezahüratlar yapıldığını duydum. Uzatma dakikalarında da destek verdiler. Bu durum benim için çok güzel bir şey. Zorlu ve garip bir maçı geride bıraktık. 5-4 kazandık ama bu maçı hava şartlarıyla değerlendirmek gerekiyordu. Çok ilginç bir durum oldu. Üşüdüğüm zamanlar daha önce de olmuştu. İzlanda'da, Estonya'da ve Faroe Adaları'nda da üşüdüğüm zamanlar olmuştu ama Konya maçı çok farklıydı, gerçekten çok üşüdük. Ama taraftarlar da sağ olsun çünkü ellerinden geldiği kadar bizi maçın içinde tuttular.” açıklamasını yaptı.

"FATİH HOCA'NIN HATASI DİYEMEYİZ"

Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi için çok özel bir karakter olduğunu hatırlatan Viviano, “Fiorentina özelinde değerlendirecek olursak, o dönemde yabancı bir teknik adamın olması çok farklıydı. Özellikle İtalya'da yabancı bir teknik direktörün bir takımın başında olması alışıldık bir durum değildi. Fatih Terim çok büyük bir enerjiyle takımın başına gelmişti ve Fiorentina'da ve Milan'da güzel izler bıraktı. Ama bıraktığı izlerin en büyüğünü Türkiye'de bırakmıştır. Türkiye'de belki de futbolla ilgilenen herkesin parmakla gösterdiği ve ‘En başarılı teknik adam' dediği kişidir. Çok sevdiğim bir insan Fatih Terim. Ama futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Her kötü gidiş hocanın hatasıdır diyemeyiz.





"BAZEN ŞOK GEREKİYOR"

Takıma bazen şok vermek gerekebiliyor. Kulübün öyle bir tasarrufu olmuş olabilir. Çok değer verdiği, çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum birisi Fatih hoca. Ayrılmasını beklemiyordum ama umarım yakın zamanda sosyal hayatımda kendisiyle denk geliriz ve bir şeyler içip sohbet edebiliriz” dedi. Takımdan ayrılan ve Kayserispor'a transfer olan Bertolacci'yle de sürekli görüştüğünün altını çizen tecrübeli kaleci, “Bertolacci'yle günde 3 kez konuşuyoruz. 3. oğlum diyebilirim. Kayseri'den İstanbul'a gelmişti ve bir aradaydık. İyi bir takıma gitti ve iyi bir ortamları olduğunu söylüyor. Bertolacci hepimizin bildiği gibi iyi bir oyuncu. Onun için en iyisini diliyorum ama Karagümrük maçları hariç. Bize karşı kaybetsinler ama diğer maçları kazansınlar.” diyerek devam etti.