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    Emin Bayram: Galatasaray'da kaptan olmak istiyorum

    Galatasaray forması giyen Emin Bayram, kiralık transfer olduğu Boluspor'dan takıma döndü. Emin Bayram, Galatasaray'daki hedeflerini anlattı.
    • 12.07.2022 - 12:32
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    Emin Bayram: Galatasaray'da kaptan olmak istiyorum

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen genç oyunculardan Emin Bayram, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Emin Bayram, Sevilla'ya transfer olan Marcao hakkında konuştu ve kaptanlık mesajı verdi.

    Emin Bayram, "Marcao çok önemli bir oyuncu. Genç bir oyuncuyum. Ben Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum. Kaptanlardan biri olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Emin Bayram: Galatasaray da kaptan olmak istiyorum #1

    "Hava toplarında daha iyiyim"

    Kendisini sürekli geliştirdiğine vurgu yapan Bayram, "Oyun kurulumunda bu sene oynadıktan sonra birebirlerde daha iyi olduğumu düşünüyorum. Hava toplarında da daha iyiyim. Akademideki gibi değilim. Kendimi geliştirdim. Okan Buruk hocam da yardımcı oluyor, teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

    Emin Bayram'ın geçen sezonki performansı

    Bilindiği üzere Emin Bayram, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık oynadı. 2003 doğumlu futbolcu, 30 maçta 2298 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

    Emin Bayram: Galatasaray da kaptan olmak istiyorum #2


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