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    Emin Bayram: Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var

    Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.
    • 28.10.2022 - 22:32
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    Emin Bayram: Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var"

    Galibiyetle ilgili konuşan Emin Bayram "Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var. Ben de elimden geleni yaptım. Her maça 3 puan için çıkıyoruz ve sonuç aldık." dedi.

    Emin Bayram: Galatasaray ın genlerinde kazanmak var #1

    "Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz"

    Beşiktaş derbisi ve şampiyonlukla ilgili konuşan Emin Bayram "Karagümrük 10 kişi kalmadan önce de iyiydik. Birçok pozisyona girdik. Haftaya derbi var, ona hazırlanacağız. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Emin Bayram: Galatasaray ın genlerinde kazanmak var #2


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