Emin Bayram: Hatamı telafi edeceğim

Ankaragücü maçına kaptan olarak çıkan, ancak penaltı yaptıran 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, üzgün olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Rakibini düşürerek penaltıya sebebiyet veren genç stoper Emin Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

17 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle hocama teşekkür ediyorum, bana kaptanlık şansı verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım ancak gol de benim hatamdan dolayı oldu; penaltı yaptırdım. Hocam bana formayı verdi; ben de hata yaptım ama bunun telafisini yapmaya çalışacağım." dedi.