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- Emin Bayram, tatilde bile çalışıyor
Emin Bayram, tatilde bile çalışıyor
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Luyindama ve Marcao ile rekabet edebilmek için çalışmalara erken başladı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 17:18
Ligin son haftalarında şans bulan 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, forma rekabetine psikolojik açıdan hazır.
ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Fiziksel olarak da özel bir antrenör eşliğinde çalışarak hazır hale gelmeye çalışan genç savunmacının bu hırsı, Fatih hocanın gözünden kaçmıyor.
Emin'in yeni sezonda da şans bulması bekleniyor.