Emir Ortakaya'ya derbi öncesi müjde

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekip, defans konusunda sıkıntı yaşarken İsmail Kartal kadroya Emir Ortakaya'yı aldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüm taraftarların heyecanla beklediği dev derbi öncesi takımda bulunan sakat oyuncular her iki ezeli rakibin de canını sıkıyor.

Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin kadrosunda stoper olarak sadece Marcel Tisserand bulunuyor.

Emir Ortakay' görev verilmesi planlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, stoper hattını güçlendirmek için gözünü altyapıya dikti.

Sorunu genç oyuncuları oynatmakla çözecek olan İsmail Kartal, Kim-Min Jae ve Attila Szalai’nin sakat, Serdar Aziz’in ise cezalı olması sebebiyle stoper bölgesinde altyapıdan Emir Ortakaya'ya şans vermeyi planlıyor.

Maç öncesi psikolojik destek

Geçtiğimiz hafta Serdar Aziz ve Szalai'nin yokluğunda Gaziantep FK maçında da yedek kulübesinde yer alan genç stoperin, Beşiktaş derbisinde stoper hattında meydana gelebilecek olası bir sakatlık ya da kart problemi durumunda oyuna dahil olabileceği ifade ediliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Emir Ortakaya ile derbi öncesi bir görüşme yaparak stoperi dev maça psikolojik olarak hazırlamaya çalışacağı belirtiliyor.

U18 takımında forma giyiyor

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Emir Ortakaya, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2004 doğumlu futbolcu U18 Milli Takımımız'ın da formasını giyiyor.