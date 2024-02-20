Emirhan Delibaş'ın babası konuştu: Oğlumu harcadılar Beşiktaş'ın flört uygulamasında hesap açtığı için sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ta, geçtiğimiz gün dünya basınını bile hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Takımın genç futbolcularından Emirhan Delibaş, flört uygulaması kullandığı için takımdan gönderilmişti.

"Dünyaya rezil olduk"

Sözleşmesi feshedilen 21 yaşındaki oyuncunun babası Murat Delibaş da Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuştu.

Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk.

"Bizimle temasa geçmediler"

Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler.

"20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz"

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba için dikkat çeken sözler kullanan Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta gençler harcanıyor

Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu." sözlerini sarf etti.

Neler yaşandı?

Beşiktaş taraftarları, arkadaşlık uygulaması Bumble üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yaptı.

Yollar ayrıldı

Beşiktaş, yaşanan bu sürecin ardından Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Yüz onayı gerekiyor

Ayrıca, Emirhan'ın bu açıklaması yeterince inandırıcı bulunmadı.

Yapılan incelemelerde Bumble adlı flört sitesinin yüz onayı olmadan profil fotoğrafı koydurmadığı da gelen haberler arasında.

Siyah-beyazlı takımın da bu yüzden hesabı doğru kabul ettiği varsayılıyor.