Emirhan İlkhan, 6 ay sahalardan uzak kalacak Emirhan İlkhan'ın Torino idmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle Konyaspor'a transferi iptal oldu. Milli futbolcu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig ekibi Başakşehir'de tamamlayan Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

İtalya Serie A ekibi Torino'ya geri dönen Emirhan, takımının son idmanında sakatlık geçirdi.

KONYASPOR'A TRANSFERİ İPTAL OLDU

Sports Digitale'nin haberine göre; Konyaspor ile anlaşmaya varan transferi için son detayları bekleyen Emirhan İlkhan'ın, Torino idmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle transfer iptal oldu.

6 AY YOK

Haberde, Emirhan'ın ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

20 yaşındaki futbolcu, Torino'ya 2022-2023 sezonunun başında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş altyapısından çıkan 3 milyon euro piyasa değerindeki orta saha, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.