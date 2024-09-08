Emirhan İlkhan, 6 ay sahalardan uzak kalacak

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig ekibi Başakşehir'de tamamlayan Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.
İtalya Serie A ekibi Torino'ya geri dönen Emirhan, takımının son idmanında sakatlık geçirdi.
KONYASPOR'A TRANSFERİ İPTAL OLDU
Sports Digitale'nin haberine göre; Konyaspor ile anlaşmaya varan transferi için son detayları bekleyen Emirhan İlkhan'ın, Torino idmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle transfer iptal oldu.
6 AY YOK
Haberde, Emirhan'ın ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ
20 yaşındaki futbolcu, Torino'ya 2022-2023 sezonunun başında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.
KARİYER RAKAMLARI
Beşiktaş altyapısından çıkan 3 milyon euro piyasa değerindeki orta saha, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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