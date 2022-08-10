Emirhan İlkhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Torino'ya ne kadara transfer oldu?

Emirhan İlkhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Torino'ya ne kadara transfer oldu?

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu.Transferin resmileşmesi sonrası Emirhan İlkhan sosyal medyada gündeme geldi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan son günlerde futbol gündeminde yer alıyordu.İtalya Serie A takımlarından Torino'ya transfer olacağı konuşulan genç oyuncunun transferi resmi olarak açıklandı.

Yeni sezonda Torino forması giyecek Emirhan İlkhan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Transfer haberinin açıklanmasının ardından futbolseverler Emirhan hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı.

Peki kimdir Emirhan İlkhan? Futbola hangi takımda başladı ve hangi takımlarda oynadı?i İşte Emirhan İlkhan'ın merak edilen hayatı..

Emirhan İlkhan kimdir?

Emirhan İlkhan 1 Haziran 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Orta saha mevkiinde oynayan genç futbolcu futbol kariyerine 2013 yılında Florya 1923 Spor takımında başladı.

2014 yılında Beşiktaş'ın altyapısına transfer olan Emirhan ilk profesyonel maçına 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanan 2021 Türkiye Süper Kupa maçında çıktı.

Daha sonra ligde Çaykur Rizespor müsabaksında forma giyen genç oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Geçtiğimiz sezon 11 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gole imza attı.

Türkiye U-16, U-18 ve U-19 alt yaş kategorilerinde forma giyen Emirhan İlkhan milli formayla 2 gole imza attı..

Beşiktaş ne kadar bonservis bedeli kazanacak?

Gösterdiği başarılı performans ile birçok takımın ilgisini çeken Emirhan İlkhan 4.5 milyon euro transfer bedeliyle İtalya'nın Torino takımına transfer oldu.