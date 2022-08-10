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    Emirhan İlkhan resmen Torino'da

    Emirhan İlkhan resmen Torino'da

    Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan transferi için Torino ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
    • 10.08.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:38
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    Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Emirhan İlkhan için Torino ile anlaşıldığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 euro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Emirhan İlkhan resmen Torino da #1

    12 maçta 1 gol atmıştı

    Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon Önder Karaveli'nin takımın başında olduğu dönemde Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynanan maçta bulduğu fırsatı iyi değerlendirip sezon içinde rotasyona dahil olmayı başarmıştı.

    Emirhan, geçtiğimiz sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere çıktığı 12 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.

    Emirhan İlkhan resmen Torino da #2


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