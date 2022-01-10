Emirhan İlkhan, Süper Lig tarihine geçti

Emirhan İlkhan, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk isabetli şutunda ilk Süper Lig golünü kaydeden genç futbolcu, lig tarihine geçti.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçta en çok dikkat çeken isim, genç oyuncu Emirhan İlkhan oldu. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki oyuncusu, çıktığı ilk Süper Lig maçında adından bir hayli bahsettirdi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Siyah-beyazlılarda maça ilk 11 başlayan Emirhan İlkhan, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk isabetli şutunda ilk Süper Lig golünü kaydeden genç futbolcu, lig tarihine geçti.

Opta'nın verilerine göre, Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlhan, 1 Haziran 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başlayan Emirhan, 2014'te Beşiktaş altyapı hocalarının dikkatini ve siyah-beyazlı ekibe transfer oldu.

ASIL MEVKİSİ MERKEZ ORTA SAHA

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan'ın, asıl mevkisi merkez orta saha. 17 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'a karşı mecburi olarak sağ kanatta görev alsa da performansıyla herkesin takdirini kazandı.

2023’E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

U16 ve U18 Milli Takımı formaları giyen Emirhan'ın, Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"BEŞİKTAŞ HAYATTIR"

Ocak 2021'de Beşiktaş'ta profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayı, ''8 yaşımda seçmeler için tesislere adım attığımdaki heyecanımı tarif edemem. Bugün de aynı heyecanla futbol hayatımın en önemli adımını atıyorum. Artık Beşiktaşımızın profesyonel futbolcusuyum. Bu forma için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş hayattır, hayat da Beşiktaş.'' ifadelerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 100 BİN EURO

Sezon başında UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı futbolla Almanlar'ın ilgisini çeken Emirhan, Dortmund'un scoutlarıyla takip ettirdiği bir isim. Güncel piyasa değeri 100 bin euro olan Emirhan, 1.75 boyunda.