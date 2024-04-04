Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ikinci golünü eski takımına attı

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Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk etti.

Karşılaşma turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan’ın son dakikalarda attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlkhan, attığı bu golle Süper Lig’de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Oyuna sonradan girdi, eski takımına golü attı

Milli futbolcu, ilk golünü ise 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligin 20. haftasında deplasmanda Rizespor karşısında atmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında mücadelenin 83. dakikasında Olivier Kemen’in yerine oyun dahil oldu.

"Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim"

Beşiktaş altyapısında yetişen ve A takıma kadar yükselme başarısı gösteren genç oyuncu eski takımına gol atma duygusu yaşadı.

Emirhan, maç hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. İlk 5 dakika iyiydik ama sonrasında Beşiktaş bir gol buldu duran toptan. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı, ben de onlara eşlik ettim.