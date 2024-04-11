Emirhan İlkhan, Türkiye'de kalmak istiyor Başakşehir'in bu sezon Torino'dan kiraladığı Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Başakşehir'in bu sezon kiraladığı Emirhan İlkhan'ın geleceği, Türk futbolunda heyecan yaratıyor.

Galatasaray'ın, Emirhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve transfer için adımlar atmaya hazırlandığına dair haberler, taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Torino ile sezon sonunda temas kurarak transfer için görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

2019 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan için şu anda 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli konuşuluyor.

29 maçta 2 gol 2 asist

Başakşehir formasıyla bu sezon 29 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atıp 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Torino ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan'ın, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde kariyerine devam etme isteği olduğu ifade ediliyor.

Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Emirhan'ın kariyerinde 87 maçlık bir tecrübesi bulunuyor. Bu süreçte 16 gol atıp 8 asist yaparak yeteneklerini gösterdi.