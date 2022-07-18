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    Emirhan İlkhan'a durmak yok

    Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmuyor. Avusturya kampının ardından takıma 3 gün izin verilirken, genç futbolcu antrenmanlarını aksatmıyor.
    • 18.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 16:55
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    Emirhan İlkhan'a durmak yok

    Yeni sezona hazırlanan ekipler kamp dönemini oldukça verimli geçirmeye çalışıyor.

    Takımların çalışmalarının yanı sıra, oyuncular da özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

    Beşiktaş'ın, Avusturya kampı öncesinde takıma dahil olmadan Sırbistan'da özel antrenör eşliğinde antrenman yaptıktan sonra kampa katılan Emirhan İlkhan, bu kez de takıma verilen 3 günlük izinde idmanlarını sürdürdü.

    Emirhan İlkhan'a durmak yok İZLE


    Emirhan ara vermedi

    Siyah-beyazlı ekibin genç ismi, İspanya kampı öncesinde formunu koruyor.

    Kondisyon ve güç antrenmanlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Emirhan, sezona formda girmek için ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor.

    Emirhan İlkhan a durmak yok #1


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