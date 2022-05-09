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    Emirhan İlkkan performansıyla alkış aldı

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Fenerbahçe derbisinde her bir ilki yaşadı, hem de dev maça damga vurdu.
    • 09.05.2022 - 09:35
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    Emirhan İlkkan performansıyla alkış aldı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde sürprize imza attı.

    Fransız teknik adam, orta sahada Josef de Souza'nın yanında genç futbolcu Emirhan İlkhan'a forma verdi. 17 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta da Kayserispor deplasmanında ilk 11'de görev almıştı.

    Emirhan'ın dikkat çeken istatistiği

    Derbideki mücadelede de istekli görüntüsüyle dikkat çeken Emirhan, kariyerinde ilk kez bir derbide sahne aldı. Ayrıca Emirhan, dün sahanın en çok koşan futbolcusu olma unvanına erişti.

    Emirhan İlkhan 11,04 km ile maçın en fazla mesafe kateden oyuncusu oldu.

    Emirhan İlkkan performansıyla alkış aldı #1


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