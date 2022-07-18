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    Emirhan Kayar: Okan Buruk'a teşekkür ediyorum

    Galatasaray’ın genç oyuncusu Emirhan Kayar, Avusturya kampında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Kayar, sarı-kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk’a ve ekip çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
    • 18.07.2022 - 12:30
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    Emirhan Kayar: Okan Buruk'a teşekkür ediyorum

    Bu sezon şampiyonluk hedefi için yola çıkan Galatasaray’ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan Kayar, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu.

    Genç oyuncu Emirhan Kayar yaptığı açıklamada, "Okan Buruk ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Bize burada şans verdikleri için. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

    "Ağabeylerimden bir şeyler öğrenmek istiyorum"

    Kamptaki tecrübeli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyleyen genç oyuncu, “Emre Akbaba ve Oliveira’yı izliyorum sürekli. Kamptaki ağabeylerimden bir şeyler öğrenmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

    Emirhan Kayar: Okan Buruk a teşekkür ediyorum #1


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